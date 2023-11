SONDAGGIO CORSERA. CALO PER FDI E LEGA, TENGONO PD E M5S. SOTTO IL 4% AZIONE ED ITALIA VIVA

Le principali forze di Governo, Fratelli d’Italia e Lega, nell’ultimo sondaggio, pubblicato oggi dal Corriere della Sera, fanno registrare un primo calo dopo gli ultimi mesi. Un segnale per il Governo Meloni ? Fratelli d’Italia, oggi, si attesta al 28,5%, rimanendo, pur sempre, il primo partito nelle intenzioni di voto degli italiani. La Lega scende sotto la doppia cifra, con il 9,2% mentre fa registrare una leggera crescita Forza Italia con il 7,8%. Tra le forze di opposizione scende, leggermente, il Partito Democratico con il 18% mentre è stabile il Movimento 5 Stelle al 17%. In vista delle elezioni europee preoccupano, invece, i dati dei partiti che, un tempo, rappresentavano il Terzo Polo: sia Italia Viva-Il Centro che Azione sono al di sotto del 4%, soglia fatidica da superare per accedere alla ripartizione dei seggi per le Elezioni Europee del prossimo Giugno. Sempre al di sotto del 4% Alleanza Verdi Sinistra. Se dovesse essere confermato il quadro disegnato dal sondaggio del Corriere della Sera sarebbero solo 5 i partiti ad ottenere spazio nel Parlamento Europeo: Fratelli d’Italia, Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Lega e Forza Italia.

