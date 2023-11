CLEMENTE MASTELLA: “PRONTO AD ALLEARMI CON RENZI E CALENDA ALLE EUROPEE 2024”

Clemente Mastella, Sindaco di Benevento e leader del Movimento Politico Noi di Centro, ospite di Radio Rai, lancia l’ultima proposta per una grande alleanza politica di centro, in vista della prossima tornata per le Europee del 2024. “Sono pronto ad allearmi con Renzi e con Calenda”, ha dichiarato l’ex Ministro della Giustizia, immaginando una grande coalizione di centro che, alla fine, possa anche superare la soglia del 4%. Mastella. Una semplice provocazione o un progetto concreto sul quale lavorare, a partire dalle prossime settimane ?

