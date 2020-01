STEFANO CALDORO A SALERNO INCONTRA IL MONDO SOCIALISTA CON CONTE E MARAIO

Ci sarà anche Stefano Caldoro, venerdi’ 31 gennaio a Salerno, per un confronto organizzato dall’ex ministro Carmelo Conte, sul mondo dei socialisti. Un incontro al quale prenderà parte anche il Segretario Nazionale del PSI Enzo Maraio. A pochi mesi dalle elezioni regionali i socialisti a confronto prima di prendere strade diverse, almeno cosi’ pare, per l’appuntamento con il rinnovo del consiglio regionale e del presidente della Campania. Non è la prima volta che accade: i socialisti, uniti dalle idee e dai valori, divisi, invece, dalle scelte elettorali. Caldoro, intanto, resta in attesa della scelta definitiva da parte dei partiti del centro destra sul nome del candidato alle prossime elezioni regionali: Forza Italia, con un vertice ad Arcore, ha ribadito che il suo è l’unico nome sul tavolo, proposta rafforzata anche dagli incoraggianti dati elettorali provenienti dalla Calabria.

