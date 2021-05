STRIANESE, CRISI RIENTRATA A SAN VALENTINO: SALVE POLTRONA ED INDENNITA’ DA PRESIDENTE

Dopo alcuni giorni di attesa, dopo un tentativo di sfiduciare con la raccolta delle firme dei consiglieri comunali di San Valentino Torio, per Michele Strianese è giunto il momento di tirare il fiato: con il sostegno di una consigliera comunale riottiene la maggioranza in Consiglio (anche in vista della approvazione del bilancio di Previsione) e, soprattutto, mantiene saldamente la poltrona di Presidente della Provincia di Salerno e la relativa indennità, reintrodotta da circa un anno nel 2020.

«ll presidente della provincia dura in carica quattro anni» aggiungendo la frase “e percepisce un’indennità, a carico del bilancio della provincia, determinata in misura pari a quella del sindaco del comune capoluogo, in ogni caso non cumulabile con quella percepita in qualità di sindaco”.