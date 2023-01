TERZO MANDATO DE LUCA, L’IRONIA DI MANFREDI: “L’ETERNITA’ NON E’ MATERIA DEI SINDACI”

C’è gelo tra il Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ed il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. Dopo il botta e risposta sulla mancata approvazione del bilancio del Teatro San Carlo di Napoli, con la Regione contraria al piano del Comune di Napoli, adesso arriva una pesante stoccata che il primo cittadino del comune partenopeo rivolge al Governatore della Campania.

L’occasione è una conferenza del Comune di Napoli e alla domanda sull’eventuale terzo mandato di De Luca in Regione Manfredi risponde: “L’eternità non è materia dei sindaci”.

Che Manfredi guardasse alla possibilità di sostituire De Luca in Regione non è un mistero. Che ci siano stati, in passato, accordi in tale senso è, invece, un mistero. Oramai il rapporto idilliaco della campagna elettorale per le Comunali del 2012 sembra davvero finito tra Manfredi e De Luca. E, all’orizzonte, c’è il congresso regionale del Partito Democratico.