MERCATO SAN SEVERINO. FIRMATO IL PROTOCOLLO PER IL DISTRETTO DEL COMMERCIO IRNO

E’ stato firmato, questa mattina, nell’aula Consiliare del Comune di Mercato San Severino, il primo protocollo per la nascita del Distretto del Turismo, progetto sostenuto dalla Regione Campania, per creare ambiti omogenei di sviluppo economico. A far parte del primo distretto sono i Comuni di Mercato San Severino, Baronissi e Montoro accolti, oggi, dal Sindaco di Mercato San Severino Antonio Somma.

“Un progetto sul quale si sono spese energie comuni, idee, proposte programmatiche e di studio. Un impegno coltivato ed onorato fino in fondo anche grazie al dialogo e le diverse interlocuzioni avviate in questi mesi da Enza Cavaliere, Assessore alle Attività Produttive e Turismo, e dai Consiglieri Fara Russo, Michela Amoruso e Rosa Ascolese.” Lo scrive il Sindaco Antonio Somma.

Il progetto nasce per sostenere commercianti, imprenditori, negozi di vicinato, artigiani e tutti coloro che faranno parte di questo Distretto. È un processo di sviluppo della città che, partendo dalle sue vocazioni naturali, cerca di innovare e crescere facendolo insieme a Comuni limitrofi dalle stesse caratteristiche storiche, culturali, commerciali, attraverso le associazioni di categoria e la massima espressione scientifica del territorio rappresentata dall’Università di Salerno.

Stamane, insieme a noi, a sottoscrivere lo Statuto dinanzi al Segretario Generale Benedetto di Ronza sono stati Gianfranco Valiante (Sindaco di Baronissi); Girolamo Giaquinto (Sindaco di Montoro); Vincenzo Loia (Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Salerno); Pasquale Giglio (Dirigente Regionale Confesercenti); Annarita Colasante (Dirigente Regionale Confcommercio).