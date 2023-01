SUB AMBITO CAVA-IRNO. DALLA SEDE DEL PD ARRIVERA’ IL NOME DEL PRESIDENTE

Fatta eccezione per Vincenzo Servalli (da qualche tempo, per sua scelta, fuori dal Partito Democratico) e per il Sindaco di Mercato San Severino Antonio Somma (civico, non solo alle Comunali, ma anche nella vita quotidiana), tutti gli altri sindaci del Sub Ambito per la gestione dei rifiuti Cava-Irno sono espressione del Pd di Salerno. Ed allora è quasi naturale che, nelle prossime ore, la Segreteria di Via Manzo convochi i primi cittadini in questione per dare l’indicazione sul voto da esprimere il prossimo 5 Febbraio, in occasione dell’assemblea elettiva del Sub Ambito. Restano, in corsa, il Sindaco di Fisciano Vincenzo Sessa ed anche quello di Baronissi Gianfranco Valiante, mentre, al momento, sembrano fuori gioco Marchese (Siano), Morra (Pellezzano) e Iuliano (Bracigliano).

