GIORGIA MELONI AI SINDACI: “SEMPLIFICAZIONE E ABUSO D’UFFICIO, BASTA CON I RALLENTAMENTI”

“A tutti sindaci ribadisco l’impegno del governo a fare tutto quello che possiamo per rendere più facile quel compito, dalla semplificazione a digitalizzazione all’abuso d’ufficio: nessun sindaco che voglia dare risposte ai suoi cittadini deve essere rallentato o avere paura di dare quelle risposte ai cittadini”: così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, alla presentazione del Progetto ‘Polis-Casa.

“Noi possiamo ancora essere un modello – ha aggiunto Meloni – questa nazione può ancora essere un esempio da seguire per gli altri, un modello che gli altri copiano. Abbiamo insegnato tanto ma possiamo ancora insegnare tanto. Questo è un progetto che insegna”. “Noi vogliamo unire l’Italia” e “non ci rassegniamo all’idea che ci siano territori e servizi di serie A e B. Una sola Italia con servizi e diritti uguali per tutti”.