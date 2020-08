TOMMASO AMABILE (PD): “NOI C’ERAVAMO PRIMA DEL COVID E CI SIAMO ANCHE ADESSO”

Tommaso Amabile, Consigliere Regionale uscente e candidato nella lista del Partito Democratico con De Luca Presidente, sta preparando l’ultima parte della campagna elettorale tra vecchie tradizioni e nuove tecnologie.

Amabile, che campagna elettorale sta affrontando?

“Singolare, particolare, unica sicuramente. Per me, che appartengo alla “vecchia guardia”, di quelli che la campagna elettorale era fatta di incontri pubblici, di comizi ma anche di porta a porta e di riunioni all’interno delle case, è tutto diverso. Abbiamo il dovere, noi per primi, di dare il buon esempio e di rispettare le norme per la prevenzione del contagio. Ci adeguiamo e comunichiamo con i nostri elettori anche con le nuove tecnologie”.

Ha letto il sondaggio de Il Sole 24 Ore?

“Certo, un sondaggio che conferma quello che noi candidati con De Luca, da mesi, avvertiamo con chiarezza: i cittadini della Campania e della Provincia di Salerno premieranno il lavoro del nostro Presidente, confermandogli con numeri importanti la fiducia per i prossimi 5 anni. Mi pare normale e giusto sostenere chi ha lavorato come De Luca”.

Il Partito Democratico, pero’, non è il primo partito nel sondaggio.

“Il Pd, oggi, è l’unica forza politica che ha un passato, un presente ed un futuro. Con 15 liste in campo puo’ accadere anche questo ma l’importante è che De Luca resti alla Presidenza della Regione. Noi esponenti del Partito Democratico ci siamo sempre stati. Prima del Covid quando il quadro politico era diverso da quello che viviamo oggi. Oggi, con coerenza, restiamo all’interno del nostro partito”.