MERCATO SAN SEVERINO. AVVIATI PROGETTI PER I PERCETTORI DEL REDDITO DI CITTADINANZA

Saranno avviati nel prossimo mese di settembre, 5 Progetti di Utilità Collettiva (PUC) destinati ai percettori di reddito di cittadinanza nell’ambito di quanto previsto dai Patti per il lavoro e/o per l’inclusione sociale.

I progetti già approvati in Giunta sono tre e riguarderanno nello specifico il supporto all’assistenza domiciliare, la custodia e la cura del verde, il supporto ai servizi ed alle attività dei centri di interesse artistico e culturale mentre, nelle prossime sedute, la Giunta Comunale approverà altri due progetti riguardanti la vigilanza scolastica e il supporto ai bimbi disabili nelle scuole.

Soddisfazione nelle parole dell’Assessore Albano che ha promosso l’iniziativa.

“Il nostro comune è il primo nel salernitano, ed il secondo in Campania, ad adottare la misura dei PUC e questo testimonia l’ottimo lavoro svolto dall’Ufficio Politiche Sociale in sinergia con il Consorzio Piano di Zona e con il Centro per l’Impiego nonostante la procedura tra predisposizione della piattaforma e colloqui fosse abbastanza impegnativa e in un periodo già particolarmente difficile per i nostri uffici vista l’emergenza Covid che stiamo tutt’ora fronteggiando.

I nostri progetti spazieranno dall’ambito sociale, a quello culturale e scolastico sino all’ambiente e vedranno impegnati i percettori di reddito di cittadinanza per un monte ore settimanale che va da 8 a 16 ore complessive”.

Il Sindaco Somma rimarca come “oltre ad un obbligo, i PUC rappresentano un’occasione di inclusione e crescita per i beneficiari e per la collettività e vanno nel solco di quel concetto di “restituzione” di servizi alla comunità che più volte è stato rimarcato dall’attività dell’Amministrazione Comunale”.

