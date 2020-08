SAN VALENTINO TORIO. LUMINIELLO REPLICA A STRIANESE: “SENTE TRABALLARE LA TERRA SOTTO I PIEDI”

Siamo alle solite, ormai il sindaco Strianese nonché presidente della Provincia, ci ha abituato a questi squallidi teatrini da vecchia politica. Ma veniamo ai fatti: l’altra mattina è stato chiuso un accordo fra la lista “Idea Comune” e quella di “San Valentino Futura-Alternativa popolare”, quindi, come ormai risaputo saranno due i candidati per la poltrona a sindaco di San Valentino Torio, non più tre, apriti cielo, l’ing. Strianese perde le staffe e in un post pubblico scivola in malo modo, offendendo il dott. Valentino De Vivo nonché la lista rivale.

Lo scrive il candidato sindaco di San Valentino Torio Luminiello.

Ma quale colpa può essere addossata al dott. De Vivo, da apprezzare già solo per essersi messo in gioco politicamente parlando. Ha provato a far crescere un progetto nuovo ma ha riscontrato notevoli difficoltà a completare la sua lista, anche perché all’interno del gruppo c’era qualche mina vagante, che manco a dirlo ora appoggia dall’esterno Strianese, infine giunge l’accordo con Luminello, da sempre disponibile ad un incontro e ad una possibile unione ed il suo passo indietro dimostra l’umiltà di un ragazzo che difronte a delle difficoltà insuperabili ha trovato in Idea Comune un progetto analogo che possa consentirgli di anteporre l’amore per il suo paese a qualche affermazione velleitaria che poteva comunque raggiungere, ma noi gli accordi li facciamo in trasparenza e alla luce del sole, non siamo in dittatura. E’ ovvio che l’ing. Strianese sente traballare la terra sotto i suoi piedi, l’altra lista ne esce rinforzata e lui dimostra non tanto di essere legato al suo paese per amore ma evidenzia di essere attaccato alle sua doppie poltrone.