TRA CASALEGGIO JR ED IL MOVIMENTO 5 STELLE VOLANO GLI STRACCI. E NON SOLO.

Oramai volano gli stracci tra Casaleggio Jr ed i rappresentanti del Movimento 5 Stelle che, questa mattina, insieme ad un pool di legali, si sono presentati presso la sede della Associazione Rousseau per chiedere la consegna dell’elenco degli iscritti alla piattaforma, che sono gli stessi che partecipano alle consultazioni on line. Casaleggio si è rifiutato di consegnare i dati, aprendo l’ennesimo scontro legale e politico tra quello che è stato uno dei fondatori, insieme al padre, del Movimento 5 Stelle ed i nuovi rappresentanti del M5S.

Pare che a richiedere l’elenco degli iscritti, come condizione per avviare la nuova azione politica del Movimento 5 Stelle, sia stato l’ex Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, nuovo capo politico in pectore del M5S.