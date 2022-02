UNICAR SALERNO: DA FINE MARZO IN ARRIVO L’ALFA ROMEO TONALE. ECCO TUTTE LE NOVITA’

Arriva a fine Marzo 2022 all’interno dei saloni della Unicar di Salerno l’Alfa Romeo Tonale nella versione Launch Edition. Una assoluta novità anche per le modalità di vendita e per la possibilità da parte dell’acquirente di scegliere, anche da casa, l’allestimento della vettura.

La prima grande novità riguarda la possibilità per il cliente di cancellare l’acquisto, in qualsiasi momento, senza pagare alcuna penale.

L’idea è quella di rendere l’esperienza d’acquisto il più snella possibile: che il cliente sia sul divano con lo smartphone o in concessionaria davanti al venditore, ci saranno prezzi chiari (e identici ovunque) e con poche mosse sarà possibile effettuare l’allestimento: due allestimenti, Super e T.I., e altrettanti pacchetti aggiuntivi, Sprint e Veloce; i singoli optional si conteranno sulle dita di una mano.

Innovative anche le modalità di acquisto: sarà possibile versare il 30% di anticipo, pagando una rata mensile sotto i 300 euro e poi decidere cosa fare dopo tre anni. Questa formula, tra l’altro, darà diritto a tre anni di estensione garanzia, per un totale di cinque anni di copertura. Per le elettrificate, la batteria è coperta per 8 anni o 150.000 km.