UNISA, PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE TORNA IL NOME DI AURELIO TOMMASETTI

Aurelio Tommasetti, già Rettore dell’Università degli Studi di Salerno, torna in campo per gli organismi di gestione del Campus Salernitano: secondo quanto anticipato dal quotidiano Le Cronache Tommasetti sarà candidato per il Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Salerno.

Tommasetti, da tempo nell’orbita politica della Lega di Matteo Salvini, già candidato alle Europee del 2019 ed alle Regionali del 2020 – dove risulta primo dei non eletti – ritorna nell’agone della politica accademica con la sua candidatura al Consiglio di Amministrazione.