VALENTINO GRANT (LEGA) ARRIVA A CASERTA CON LA SUA CAMPAGNA DI INFORMAZIONE SULL’EUROPA

Arriva a Caserta la campagna di informazione che l’europarlamentare della Lega Valentino Grant sta portando avanti, da mesi, su tutto il Collegio del Sud Italia. L’appuntamento è per l’11 Marzo, a partire dalle 13:00, nel Ristorante Boreale dove è in programma l’incontro tra gli imprenditori ed i titolari di piccole imprese ed il parlamentare europeo Valentino Grant.

Dalle occasioni di sviluppo alle opportunità di crescita: la grande occasione dell’Europa che non deve essere vista come un avversario ma come un potenziale alleato per l’economia del nostro Sud Italia. Sono queste le tematiche principali che Grant, anche a Caserta, affronterà nel corso dell’incontro pubblico, in programma per martedi’ 11 Marzo.