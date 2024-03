PASQUALE VESSA (AMBIENTE ENERGIA): “FOTOVOLTAICO, OCCASIONE D’ORO ANCHE PER I PRIVATI”

“Il fotovoltaico è un’occasione unica non solo per le aziende e le amministrazioni pubbliche ma anche per i privati, come accaduto per l’ex parlamentare Mario Pepe che, nella sua abitazione di Bellosguardo, ha scelto la produzione di energia green ed il risparmio energetico, con la progettazione della nostra società, da sempre pronta a rispondere alle esigenze di ogni tipo”. Pasquale Vessa, responsabile dello Sviluppo della società Ambiente Energia, guarda con attenzione anche al mercato privato.

“Gli impianti fotovoltaici”, continua Vessa, “rappresentano ancora un’occasione d’oro da sfruttare per mettere a reddito metrature e spazi spesso inutilizzati all’interno di aree private. Con le piu’ avanzate tecnologie possiamo installare impianti che sono capaci di rispondere ai bisogni energetici di una singola unità immobiliare, per azzerare la bolletta energetica e per entrare nel mondo della produzione green di energia. Per continuare in questo solco c’è, pero’, bisogno di un cambio di mentalità, uno scatto in avanti di chi guarda al futuro e non solo all’oggi”.

