VENERDI’ 20 OTTOBRE TORNA IL CONSIGLIO PROVINCIALE TRA ELEZIONI INDIRETTE E VOTO DI POPOLO

Torna il Consiglio Provinciale di Salerno, convocato con Decreto del Presidente della Provincia Franco Alfieri per venerdi’ 20 Ottobre a partire dalle 14:00. All’ordine del giorno l’approvazione del bilancio consolidato 2022 ma anche un lunghissimo elenco di debiti fuori bilancio che l’amministrazione provinciale sarà chiamata a votare. Tiene banco, intanto, la questione delle Elezioni Provinciali: è probabile che, proprio nel corso del prossimo Consiglio Provinciale di venerdi’, il Presidente Alfieri rilasci qualche dichiarazione sulla convocazione delle elezioni per la metà di Dicembre, riservate all’elezione dei 16 Consiglieri Provinciali. Una decisione che lascia perplessi in molti, anche tra gli stessi consiglieri provinciali di maggioranza, che attendono da Roma – dal Senato della Repubblica per la precisione – segnali sulla eventuale approvazione della nuova legge elettorale per le Province.

