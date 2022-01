VERSO IL QUIRINALE. L’ESPERIENZA DI TOFALO E CIOFFI GUIDA LA TRUPPA DEL M5S

Angelo Tofalo ed Andrea Cioffi sono gli unici veterani, i soli che, nel gruppo di parlamentari del M5S eletto in Provincia di Salerno, hanno già affrontato il voto per l’elezione del Presidente della Repubblica: la loro esperienza sarà al servizio di tutti quanti gli altri che, per la prima volta, entreranno in aula per deporre la propria scheda all’interno dell’Insalatiera.

Primo voto per il Presidente della Repubblica per Nicola Provenza, Anna Bilotti e Cosimo Adelizzi, ma anche per i senatore Guadiano, Villani e Castiello.

Esordio per il voto per il Quirinale anche per i parlamentari Acunzo ed Angrisani, eletti con le liste del Movimento 5 Stelle, oggi all’interno di altri gruppi parlamentari.

