FEDERICO CONTE (LEU): “UN PATTO ISTITUZIONALE PER I COMUNI DELLA VALLE DEL SELE”

“È il momento, per i comuni della Valle del Sele, di uscire dai confini dei propri ruoli e cogliere l’esigenza di una collaborazione intercomunale. A fronte delle nuove sfide indotte dalla globalizzazione, si impone, per dare alle grandi potenzialità di mare e di terra della Piana, una cifra di eccellenza nella competizione territoriale provinciale e regionale, nell’interesse della propria comunità. È una scelta di destino. Gli strumenti esistono: l’Unione dei Comuni, sul piano istituzionale, e un patto di area vasta per i servizi, l’ambiente e la produzione, sotto il profilo politico”.

Lo dichiara Federico Conte, deputato di Liberi e Uguali, annunciando l’assemblea pubblica dell’Associazione “La Città del Sele”, prevista per domani – domenica 23 gennaio -, alle ore 9.30 nella Sala Monday in località Boscarello di Eboli.