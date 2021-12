VERSO IL QUIRINALE. SALVINI PROVA A GIOCARE D’ANTICIPO: “UN TAVOLO CON TUTTI I PARTITI”

Matteo Salvini, leader della Lega, prova a giocare di anticipo rispetto al voto per il Quirinale e tenta anche di riconquistare la centralità della scena politica che, da qualche tempo, gli è sfuggita. Ed ecco allora l’idea: convocare tutti i partiti, anche i piu’ piccoli, per tentare di trovare una intesa sul nome del candidato o della candidata alla Presidenza della Repubblica. Un progetto che, secondo quanto dichiarato dallo stesso Matteo Salvini, inizierà agli inizi della prossima settimana con una serie di telefonate ai leader degli altri partiti, per fissare un calendario di incontri prima che si entri nel vivo della discussione per l’elezione del nuovo Presidente della Repubblica.

