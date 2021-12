PIERO DE LUCA A FIRENZE PER INCONTRO GRUPPO SOCIALISTI E DEMOCRATICI PARLAMENTO EUROPEO

“Valori dell’Europa, risultati raggiunti finora, sforzi necessari per il futuro.

Di questo ho parlato oggi, ricordando anche le misure rivoluzionarie messe in campo in questi mesi di pandemia.

Riformare le istituzioni, eliminare i veti in Consiglio, rafforzare il ruolo del Parlamento europeo, vuol dire creare le condizioni per essere più efficienti, tempestivi e trasparenti a Bruxelles nell’adozione delle politiche economiche e sociali nei prossimi anni.”

Lo dichiara Piero De Luca, al termine di un incontro, tenutosi a Firenze, organizzato dal Gruppo Socialisti e Democratici del Parlamento Europeo.

L’Europa non è la causa delle nostre problematiche, ma è l’unica possibile soluzione alle stesse.

Solo uniti possiamo difendere al meglio la salute dei nostri cittadini, i diritti dei lavoratori, l’ambiente, le nostre libertà, i valori e i principi democratici fondamentali.

Avere un’Europa più resiliente, forte e unita, significa avere un’Italia più resiliente, forte e unita!