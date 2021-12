SALERNO. BARONE, CHE DELUSIONE: TANTI VOTI E NESSUN RUOLO IN CONSIGLIO COMUNALE

Per Elisabetta Barone, seconda nella graduatoria dei candidati alla carica di Sindaco con il 17% dei voti ottenuti alle Comunali dello scorso ottobre, non c’è trippa per gatti: nessun ruolo, almeno per il momento, che abbia un valore simbolico, visto che la Presidenza della Commissione Trasparenza, a meno di clamorosi colpi di scena, andrà ad un altro candidato sindaco: Antonio Cammarota. Elisabetta Barone paga anche il dazio di non avere, almeno per il momento, un vero e proprio partito di appartenenza, considerato che della coalizione che l’ha accompagnata in campagna elettorale, restano, in Consiglio Comunale, gli esponenti del Movimento 5 Stelle (che hanno ottenuto la vice presidenza del Consiglio) e gli uomini che fanno riferimento ad Azione di Carlo Calenda. E’ giunto, forse, per la dirigente scolastica prestata alla politica il momento di scegliere e di indossare una casacca di partito.

