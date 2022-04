VERSO LE POLITICHE 2023. FORZA ITALIA GUARDA AL FUTURO DA CARFAGNA A CICCONE

In attesa che venga risolta la vicenda della nomina del nuovo Coordinatore Provinciale di Salerno, Forza Italia guarda anche al futuro ed in modo particolare alla composizione delle liste che saranno presentate alla prossime elezioni politiche del 2023. Si parte, ovviamente, dal Ministro Mara Carfagna che, dopo la candidatura in uno dei Collegi di Napoli alle ultime politiche del 2018, potrebbe anche tornare in Provincia di Salernocon un ruolo da protagonista per la lista di Forza Italia. Per Gigi Casciello si parla, con insistenza, del Collegio Uninominale di Salerno mentre potrebbe andare su quello per il Senato Lello Ciccone, già candidato alle Politiche del 2018 nel Collegio Uninominale di Battipaglia per la Camera. Sicuramente ci sarà spazio anche per la neo deputata Rossella Sessa, subentrata alla Camera dei Deputati al compianto Enzo Fasano.

