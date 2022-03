VINCENZO DE LUCA: “DA REGIONE PROPOSTA A MODIFICA LEGGE SU ADOZIONE ORFANI”

“Creare un albo dei minori orfani, soprattutto per rispondere all’emergenza della Guerra in Ucraina, e poi modificare l’attuale legge sulla adozione dei minori orfani consentendo alle famiglie italiane di concludere le procedure in 4 mesi”. E’ la proposta che il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha lanciato nella consueta diretta sociale del venerdi’. Secondo De Luca “la Regione Campania, nei prossimi giorni, avvierà un iter per chiedere al Parlamento di procedere alla modifica dell’attuale legislazione sull’adozione di minori orfani, perchè sono già tantissimi quelli arrivati in Italia ed in Campania”.

