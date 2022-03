BRACIGLIANO, COMUNALI 2022. IULIANO IN CAMPO, RESCIGNO NON HA ANCORA DECISO IL NOME

L’ex parlamentare dei Ds Gianni Iuliano sarà in campo, alle prossime elezioni comunali 2022 di Bracigliano, con la sua candidatura a sindaco attorno alla quale si stanno raccogliendo numerose sensibilità politiche del centro della Valle dell’Irno, tra cui anche quella dell’ex sindaco Ferdinando Albano. Una squadra competitiva che ha già iniziato la campagna elettorale sul territorio del Comune di Bracigliano mentre, al momento, il sindaco in carica Antonio Rescigno, bloccato dal vincolo del doppio mandato, non ha ancora deciso su quale nome puntare dopo 10 anni di governo della città. Una situazione che, prima delle Festività di Pasqua, potrebbe trovare una soluzione, con la scelta che non necessariamente ricadrà su di un nome interno all’attuale Giunta Comunale.

Share on: WhatsApp