SONDAGGI E SCENARI. PARTITO DEMOCRATICO E FRATELLI D’ITALIA UNICI PARTITI SOPRA IL 20%

I venti di guerra non fanno bene a molti partiti tanto da determinarne un ulteriore calo nell’indice di gradimento, stilato ogni settimana, dai sondaggisti. Ad oggi gli unici partiti a superare l’asticella del 20% nelle intenzioni di voto degli italiani sono il Partito Democratico e Fratelli d’Italia che si attestano, entrambi, al 21,5%. Continua la discesa, invece, per la Lega di Matteo Salvini che, nella settimana che sta per chiudersi, si attesta al 16%. Peggio della Lega fa il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte che segna il peggior dato dall’inizio della Legislatura arrivando appena al 12,7%. Sostanzialmente stabile rispetto ai precedenti rilevamenti Forza Italia con l’8,3% ed anche Azione Piu’ Europa al 4,9%. Dato senza scossoni anche per Italia Viva di Matteo Renzi che resta ferma al 2,5%.

