STOP AL TERZO MANDATO FINO A 5.000 ABITANTI, LA LEGGE IN CALENDARIO AL SENATO

Lo stop al terzo mandato per i sindaci passa dai comuni fino a3.000 a quelli fino a 5.000 abitanti: è questo l’obiettivo raggiunto dalla Legge di Modifica del Testo Unico per gli Enti Locali che, dopo la prima lettura alla Camera dei Deputati, arriva al Senato, nella prossima settimana, per la definitiva approvazione. Una legge che era molto attesa da tanti sindaci di piccole realtà e che, una volta approvata in via definitiva dal Senato, potrebbe anche sbloccare la decisione del Ministero dell’Interno sulla data per la celebrazione delle prossime elezioni comunali 2022. Resta, al momento e salvo incidenti di percorso, la data del 12 e 13 Giugno per il primo turno delle Comunali ed anche per la celebrazione dei Referendum. Cancellate le date di maggio, adesso tutti guardano alla prima decade di Giugno per le elezioni Amministrative che tornano in primavera, dopo due anni di voto a settembre.

