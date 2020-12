VIRGINIA RAGGI ASSOLTA IN APPELLO. A ROMA SI RIAPRE QUESTIONE CANDIDATURA SINDACO

La sindaca di Roma Virginia Raggi è stata assolta in appello nell’ambito del processo sull’inchiesta nomine.

“Questa è una mia vittoria, del mio staff, delle persone che mi sono state a fianco in questi quattro lunghi anni di solitudine politica ma non umana. Credo che debbano riflettere in tanti, anche e soprattutto, all’interno del M5s”, ha affermato la sindaca di Roma Virginia Raggi commentando la sua assoluzione anche in Appello.

“Ora è troppo facile voler provare a salire sul carro del vincitore con parole di circostanza dopo anni di silenzio.

Chi ha la coscienza a posto non si offenda per queste parole ma tanti altri, almeno oggi, abbiano la decenza di tacere”.