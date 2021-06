VITALIZI REGIONALI E REVERSIBILITA’: CHI HA PRESENTATO L’EMENDAMENTO ?

Chi ha firmato l’emendamento che prevede la reversibilità del vitalizio percepito dai consiglieri regionali al termine della propria attività politica ?

Chi ha proposto, prima in Commissione e poi all’interno del Consiglio Regionale, la norma che crea una vera e propria equivalenza tre le pensioni percepite dai semplici lavoratori e quelle degli ex consiglieri regionali ? Pare, quasi, che all’interno della maggioranza del Presidente De Luca ci sia una corsa a giocare a nascondino, per non essere additati come i sottoscrittori (o sottoscrittore come risulta ad agendapolitica) di una delle norme piu’ impopolari degli ultimi anni. Ed allora di chi è stata la manina misteriosa che ha scritto, sottoscritto e presentato l’emendamento ? Ah, saperlo….