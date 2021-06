ANTONIO IANNONE (FDI): “OSPEDALE NOCERA A RISCHIO CHIUSURA, INTERROGAZIONE A SPERANZA”

“Presenterò un’interrogazione al ministro della Salute, Roberto Speranza, per denunciare la gravissima situazione in cui versa l’Ospedale Umberto I di Nocera Inferiore. E’ incomprensibile per il bacino su cui insiste questo nosocomio, che infatti serve l’area più popolare dell’intera provincia di Salerno, la zona dell’Agro nocerino-sarnese, oltre i comuni dell’area vesuviana a sud di Napoli, che non sia DEA di secondo livello. L’assenza di personale rischia a breve di paralizzare l’intera struttura, visto che l’assenza di medici imporrà l’adozione del piano di emergenza, già previsto dalla direzione sanitaria, che consisterà nella chiusura di reparti o nel loro accorpamento. Così come la riduzione dei posti letto e lo stop agli interventi chirurgici non urgenti. Il ministro Speranza perciò chiarisca cosa sta accadendo e che dimostra il totale fallimento di De Luca, di cui i cittadini dell’Agro nocerino-sarnese ne pagano le conseguenze”.

Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia, Antonio Iannone, Commissario regionale di FdI in Campania.