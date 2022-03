3 MARZO 2018-3 MARZO 2022: QUATTRO ANNI FA IL VOTO PER LE POLITICHE E L’APOTEOSI DEL M5S

Esattamente 4 anni fa si andava al voto per le elezioni politiche: fu la tornata elettorale del 3 e 4 Marzo del 2018 che incorono’ il Movimento 5 Stelle come primo partito d’Italia, con i candidati di Grillo & Co. al 32% in Italia ed in Campania al 48%, ad un passo dalla maggioranza assoluta. Quattro anni che, tra crisi politiche e governi multicolori, sono passati, per quasi la metà, sotto l’incubo del Covid e della gestione dell’emergenza sanitaria, con la bocciatura dei partiti, infine, costretti a sostenere un tecnico, pur di non andare alle urne. Adesso manca esattamente un anno all’appuntamento con le Politiche del 2023, salvo incidenti di percorso, ma le cifre di quattro anni fa sono solo un lontano miraggio per tante forze politiche che hanno gettato al vento consensi e sostegno popolare. E’ il caso, sicuramente, del Movimento 5 Stelle che, piu’ degli altri, si è ritrovato investito di un enorme numero di consensi che, oggi, alla luce di tutti i sondaggi sono ridotti ad un terzo di quelli ottenuti tra il 3 ed il 4 Marzo.

