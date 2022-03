PIERO DE LUCA (PD): “SODDISFATTO PER LE NOTIZIE SU VERTENZA MACCAFERRI DI BELLIZZI”

“Oggi è una giornata importante perché è stata confermata la possibilità di una soluzione positiva per il futuro lavorativo degli operai dell’ex Maccaferri”.

Così in una nota l’on. Piero De Luca che ha partecipato stamani, da remoto, al tavolo di lavoro con i sindacati, il sindaco di Bellizzi Mimmo Volpe ed i vertici aziendali della CST CENTRO SERVIZI TRAFILERIE per discutere delle opportunità di ricollocazione delle maestranze ex Maccaferri all’interno dello stabilimento che la ditta lombarda aprirà nella zona Industriale di Salerno nei prossimi mesi.

“Le misure di incentivi fiscali previsti per le aree Zes cominciano a produrre i primi risultati, sostenendo nuove imprese a stabilirsi nel nostro territorio. La ditta CST ha individuato l’area dell’ex Ideal Standard- spiega il deputato Dem- in diversi capannoni di 6000 metri quadri, ed ha dato disponibilità a verificare l’assorbimento degli operai lasciati senza prospettiva dalla chiusura della Maccaferri. Un risultato importante, che premia la tenacia e l’impegno condiviso con i Sindacati e il sindaco Mimmo Volpe nel corso di questi mesi. Siamo soddisfatti per il buon esito della vicenda e soprattutto felici per gli operai e le loro famiglie che potranno guardare al futuro con maggiore tranquillità”, conclude il Vice Capogruppo Dem alla Camera dei Deputati.