MARIO DRAGHI BATTE MARIO MONTI: OGGI IN AULA LA FIDUCIA NUMERO 41 DA VOTARE

Con il voto di oggi al Senato per la conversione in Legge del Decreto sul Green Pass, il Governo di Mario Draghi ha battuto il record di ricorsi alla fiducia, precedentemente detenuto dal Governo di Mario Monti, raggiungendo quota 41. In poco piu’ di un anno non c’è stato provvedimento, varato dal Governo, che per la sua entrata in vigore, nonostante la maggioranza piu’ ampia di tutta la Storia della Repubblica Italiana, non abbia avuto l’ok definitivo con il voto di fiducia che, di fatto, ha impedito qualsiasi tipo di attività da parte delle Camere.

