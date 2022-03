MATTEO SALVINI PRONTO A RAGGIUNGERE L’UCRAINA PER FAVORIRE LA PACE

“Sto valutando la possibilità tecnico-logistica di essere in presenza perché al di là delle manifestazioni un conto è invocare la pace un conto è esserci in presenza. Sto ragionando con l’ambasciata italiana, la Caritas, Sant’Egidio. Ho inviato alcuni messaggi al premier polacco e ungherese per avviare dei corridoi di pace”.

Lo dichiara il leader della Lega Matteo Salvini.

“Io mi metto a disposizione per arrivare al cessate fuoco, sto incontrando tutti però se devi chiedere il cessate il fuoco va chiesto ai russi, va chiesto ai cinesi, alla Santa Sede che è terreno neutrale. Chiedere la mediazione delle diplomazie ecclesiastiche è fondamentale”, ha quindi concluso l’ex vice premier in conferenza stampa.