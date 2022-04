A NAPOLI CON TAJANI I VERTICI REGIONALI DI FI: CASO SALERNO, NESSUNA DECISIONE

Una conferenza stampa per presentare il ritorno a Napoli, dal 20 al 21 Maggio, di Silvio Berlusconi che, per alcuni aspetti, si è trasformato in un congresso regionale di Forza Italia: alla presenza del Coordinatore Nazionale Antonio Tajani, i vertici campani del partito degli azzurri si sono ritrovati in vista dell’appuntamento con il Presidente Berlusconi. Qualcuno aveva immaginato anche ad una soluzione, proprio a Napoli, del caso Salerno ma pare che non ci sia alcuna volontà, almeno in questa fase, di indicare il nome del nuovo Coordinatore Provinciale di Forza Italia. A gestire il partito in Provincia di Salerno, dunque, in via transitoria, sarà il Coordinatore Regionale De Siano che, nella mattinata di Napoli, si è incontrato anche con i parlamentari Rossella Sessa e Gigi Casciello, con le europarlamentari Lucia Vuolo e Isabella Adinolfi, con il consigliere provinciale di Forza Italia Giuseppe Ruberto. Tra gli altri a Napoli c’erano anche Stefano Caldoro, per il quale si parla con insistenza di una candidatura alle prossime elezioni politiche del 2023, come anche l’europarlamentare Fulvio Martusciello che potrebbe accettare una candidatura per il Parlamento, lasciando spazio, a Bruxelles, a Lorenzo Cesa, Segretario Nazionale dell’Udc, primo dei non eletti alle Europee del 2019.

