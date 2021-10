A NAPOLI DE LUCA LANCIA L’EX QUESTORE DE IESU COME ASSESSORE DELLA GIUNTA MANFREDI

De Luca si carica sulle spalle anche la campagna elettorale a Napoli di Gaetano Manfredi ed oggi, nel corso di una passeggiata nel centro partenopeo, insieme al candidato sindaco del centro sinistra, non ha perso l’occasione per lanciare alcuni nomi della futura squadra dell’ex Ministro del Governo Conte 2. Tra questi l’ex questore di Napoli Antonio de Iesu, oggi commissario prefettizio nel Comune di Eboli che, così come Napoli, andrà al voto nel prossimo fine settimana per eleggere il nuovo sindaco. De Luca, dunque, detta la squadra a Manfredi, in caso di vittoria alle prossime elezioni comunali di Napoli, partendo dal delicato tema della sicurezza in città.

