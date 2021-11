A NAPOLI SCOPERTI 2.441 FURBETTI DEL REDDITO DI CITTADINANZA: SUSSIDIO REVOCATO

Numeri da record per una vasta operazione di controllo, attuata dai Carabinieri del Comando Provinciale di Napoli in collaborazione con l’Inps, che ha portato ad individuare ben 2.441 percettori del reddito di cittadinanza che, da tempo, incassavano il sussidio senza averne alcun titolo. Per i furbetti, tra cui non mancano esponenti della criminalità organizzata, è scattata immediatamente la revoca ed anche la richiesta di restituzione per quanto incassato negli anni precedenti.

Ammonta a oltre 5 milioni di euro la truffa ai danni dello Stato scoperta dai Carabinieri del Comando provinciale e del Nucleo Ispettorato Lavoro di Napoli che, con l’Inps, hanno passato al setaccio un imponente numero di istanze di reddito di cittadinanza e scoperto 2.441 posizioni irregolari che sono state tutte revocate.

Molte sono risultate intestate a camorristi e a loro parenti, a parcheggiatori abusivi, rapinatori, truffatori e lavoratori in nero.