ACQUE AGITATE IN FORZA ITALIA. SCONTRO CARFAGNA-BERNINI: “IO LA MAFIA LO CONOSCO”

In diretta Zoom, alla presenza di Silvio Berlusconi e degli altri dirigenti nazionali di Forza Italia, è andato in onda lo scontro tra il Ministro del Sud Mara Carfagna e la capogruppo al Senato Anna Maria Bernini.

La Carfagna, stando a un retroscena di Repubblica, ha fatto notare che, se viene trasferita all’esterno una posizione del genere, “altri cinquanta parlamentari rischiano di andare via”, con implicito riferimento al recente esodo verso Giovanni Toti. A quel punto è stata la fedelissima Anna Maria Bernini a perdere le staffe: “Questo è un avvertimento mafioso!”. Non si è però fatta attendere la risposta della titolare del Sud: “Non esagerare, io la mafia la conosco bene”, “E io no, per fortuna”, la controreplica della capogruppo al Senato. Insomma, in Forza Italia il clima è tesissimo.