AGROPOLI, COMUNALI 2022. CAMBIA ANCORA IL QUADRO: DUE CANDIDATI PENSANO AL RITIRO

Cianciola e Basile, da qualche tempo in campo con una proposta alternativa a quella di Coppola per il governo della città, stanno valutando un passo indietro rispetto alla candidatura a sindaco, stanno meditando o un ritiro o il sostegno ad uno dei candidati ancora in corsa per le prossime elezioni comunali 2022. Nell’arco di poche settimane tutto è cambiato nel Centro del Cilento ed il numero dei candidati a sindaco sembra destinato a ridursi ancora notevolmente. Se nel centro sinistra, dopo le ultime settimane, esce rafforzata la candidatura a sindaco di Adamo Coppola – pronto a scendere in campo con almeno 8 liste tra partiti e civiche – nel centro destra rimane in campo solo la candidatura di Agostino Abate, esponente di Fratelli d’Italia, che nelle prossime giornate potrebbe anche ricevere il sostegno da parte di altri esponenti del centro destra.

