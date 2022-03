NUOVO SEGRETARIO O CONGRESSO ? ADESSO E’ TUTTO NELLE MANI DEL SEGRETARIO ENRICO LETTA

Sarà, direttamente, il Partito Democratico Nazionale a stabilire se, in Campania, per la elezione del nuovo Segretario Regionale sarà necessario convocare un congresso oppure se sarà sufficiente una assemblea regionale per indicare il sostituto di Leo Annunziata che, nella serata di ieri, ha rassegnato le dimissioni dall’incarico. In giornata, a Roma, sono iniziate le riunioni per stabilire il percorso che il Pd Campania dovrà seguire per giungere alla indicazione del nuovo responsabile regionale. Dagli uffici del Partito Democratico, in attesa di una scelta, potrebbe anche arrivare la decisione di un commissario a tempo, magari un campano già all’interno della struttura del Pd, ma nulla è escluso anche se la posizione maggioritaria, sostenuta da De Luca, è quella di evitare lo spargimento di sangue inutile di un congresso regionale e chiudere la partita, con una semplice assemblea, in poche settimane.

