IL DIRITTO ALLO SPORT ENTRA IN COSTITUZIONE GRAZIE AL DISEGNO DI LEGGE IANNONE

C’è Antonio Iannone, Senatore di Fratelli d’Italia, tra i primi firmatari del Disegno di Legge di Modifica Costituzionale che, all’articolo 11, introduce, quale diritto inviolabile del singolo cittadino quello della pratica dello sport, sia in chiave agonistica che in maniera dilettantistica. Un provvedimento che, oggi, arriva all’attenzione dell’Aula del Senato e che, come previsto dalla Costituzione stessa, prevede quattro lettura ed una maggioranza dei due terzi, per evitare che venga poi convocato un referendum confermativo. Si tratta, in ogni caso, di un provvedimento che ha visto la partecipazione di tutte le forze politiche di maggioranza e di opposizione – e non a caso la denominazione della Legge porta proprio il nome di un esponente di Fratelli d’Italia – per cui è molto probabile che ottenga, nelle quattro lettura, l’unanimità dei consensi dei parlamentari.

Share on: WhatsApp