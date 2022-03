PELLEZZANO. SPORT GRATUITO PER TUTTI I BAMBINI PROVENIENTI DALL’UCRAINA

“Il nostro territorio – ha dichiarato il Sindaco, dott. Francesco Morra – sta offrendo la massima accoglienza possibile per i rifugiati di guerra in Ucraina. A tal proposito, mi preme ringraziare le strutture sportive presenti sul nostro territorio che hanno offerto la disponibilità per consentire ai bambini ucraini di praticare gratuitamente una disciplina sportiva di loro preferenza. Lo sport come slogan di pace è uno dei migliori segnali che si possano lanciare per contrastare questo ingiustificato conflitto. Allo stesso modo, ringrazio di cuore le Parrocchie del territorio, le Associazioni territoriali e la Protezione Civile “S. Maria delle Grazie” per il contributo offerto in termini logistici ed operativi per l’accoglienza”.