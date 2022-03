ROSARIA CHECHILE: “AGORA’ A VALLO, NOI SUI TERRITORI E I DIRIGENTI CHIUSI NELLE STANZE DI VIA MANZO”

“Il Partito Democratico, soprattutto in Provincia di Salerno, deve tornare ad essere il partito dei territori, abbandonando le comode segreterie e riscoprendo l’importanza del confronto con le Comunità dei Piccoli Centri, soprattutto con quelle delle Aree Interne. E’ per questo che il mio gruppo politico si è fatto promotore dell’Agora’ in programma il prossimo 26 Marzo a Vallo della Lucania, dedicata proprio ai temi ed ai problemi delle Aree Interne”. Rosaria Chechile torna in campo con le Agorà e dopo quella organizzata a Salerno sul finire del 2021, adesso si sposta nella parte meridionale della Provincia, per confrontarsi con i tanti iscritti e simpatizzanti del Pd che vivono, sulla propria pelle, una distanza non solo fisica ma anche politica dai luoghi delle decisioni. “Mi sarei aspettata”, continua Rosaria Chechile, “dopo il Congresso Provinciale di Dicembre una Segreteria Provinciale piu’ attiva sui territori, presente dove serve ascoltare e capire ed, invece, sta accadendo l’esatto contrario: i Dirigenti Provinciali continuano ad essere autoreferenziali, nel chiuso delle stanze di Via Manzo. Noi, invece, abbiamo deciso di raggiungere anche fisicamente le Aree Interne della nostra Provincia, per guardare negli occhi i nostri elettori e per comprenderne paure e speranze”

