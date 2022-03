BARONISSI. ANNA PETTA: “BILANCIO APPROVATO, CON IL SINDACO VALIANTE PREVALE LA PROGRAMMAZIONE”

Il Vice Sindaco di Baronissi Anna Petta, assessore al Bilancio, in una lunga intervista rilasciata ad Agenda Politica, si sofferma sulla importanza della programmazione all’interno degli Enti Comunali e guarda con fiducia ai prossimi mesi di amministrazione.

Assessore Petta, tra l’emergenza Covid e quella per il conflitto in Ucraina, è passato in secondo piano un fatto molto importante e significativo: a fine febbraio il Comune di Baronissi ha approvato il bilancio di previsione 2022, ben prima della scadenza del termine previsto dalla legge.

“E’ vero, anche quest’anno siamo riusciti ad approvare il bilancio con tranquillità e senza particolari affanni, grazie al lavoro che, insieme al Sindaco Gianfranco Valiante ed ai nostri funzionari, portiamo avanti dal 2014. La nostra è una squadra rodata, affiatata dove ciascuno conosce i propri impegni e le proprie scadenze. Aver approvato il Bilancio di Previsione 2022 a fine febbraio ci consente di affrontare l’anno con grande serenità, per poter rispondere, sempre e comunque, alle esigenze dei cittadini e delle aziende del nostro territorio”.

Anche il 2022 sarà un anno difficile per l’economia. Il caro bollette sta incidendo sulla vita di tutti. Sarà un problema nei prossimi mesi ?

“Temo di si ma la questione è piu’ nazionale che locale. Noi, intanto, con l’approvazione del bilancio di previsione 2022 siamo riusciti a mantenere invariate le tariffe per la fruizione di beni e servizi con una riduzione della Tari del 5 per cento per le utenze domestiche , siamo vicini a tutti coloro che vivono un momento di difficoltà anche lavorativa. Abbiamo infatti stanziato 35.000 euro per le borse lavoro e 150mila euro per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione.

Nei prossimi mesi, valuteremo la possibilità di affiancare ai bonus nazionali del Governo anche qualche nostra iniziativa, nel frattempo, grazie alla trasformazione energetica portata avanti negli anni passati, a differenza di tanti enti comunali, non ci troviamo dinanzi a bollette energetiche esorbitanti. Credo che il Sindaco Valiante abbia avuto la capacità di trasferire a tutti gli assessori un valore assoluto: quella della capacità di programmare. Vorrei infine sottolineare che nonostante il momento complicato dovuto a due anni di pandemia , questo non ci ha impedito di progettare interventi ambiziosi che vedranno impegnati per i prossimi anni i tecnici dell’Amministrazione e la città intera. Infatti sono stati approvati investimenti per più di dodici milioni di euro, per interventi agli edifici scolastici e salvaguardia del dissesto idrogeologico finanziati da specifici fondi pubblici per circa 10 milioni di euro. Inoltre, è stata prevista l’attivazione di un fondo di rotazione per la progettualità di un milione di euro per consentire la predisposizione di progetti che consentano di partecipare ai bandi del Pnrr.”