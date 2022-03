AVELLINO. FORZA ITALIA RIPARTE DAL TERRITORIO: INCONTRO PROGRAMMATICO IL 31 MARZO

Forza Italia scalda i motori in Provincia di Avellino ed inizia la marcia di avvicinamento alle prossime elezioni politiche del 2023. E lo fa con una iniziativa pubblica, organizzata per il prossimo 31 Marzo presso il Circolo della Stampa di Avellino, fortemente voluta dal Coordinatore Provinciale del partito degli Azzurri Carmine De Angelis. All’evento, che si presenta con un tema forte “FORZA ITALIA IN IRPINIA, RICOSTRUIRE IL CENTRO DESTRA IN PROVINCIA” tra gli altri prenderanno parte Stefano Caldoro, la Consigliera Regionale Patriarca, l’europarlamentare Fulvio Martusciello ma anche il senatore della Lega Ugo Grassi.

Share on: WhatsApp