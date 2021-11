AGROPOLI, COMUNALI 2022. LA STRANA SFIDA NEL CENTRO DEL CILENTO TRA ALFIERI, COPPOLA E SPINELLI

Prende sempre piu’ corpo, ad Agropoli, l’ipotesi di una candidatura unitaria di tutto il centro destra, e non solo, per l’ex primo cittadino di Castellabate Costabile Spinelli: una sfida modello “Alfieri”, insomma una sorta di sfida nella sfida perchè Franco Alfieri da ex sindaco di Agropoli si candido’ e vinse le elezioni comunali di Capaccio-Paestum. E questa volta potrebbe essere Spinelli a tentare la stessa impresa, con Franco Alfieri che, secondo molte indiscrezioni che giungono dal centro del Cilento, non sarebbe neppure intenzionato ad ostacolare la candidatura di Spinelli, visti i pessimi rapporti con l’attuale amministrazione comunale di Agropoli. Coppola, dal canto suo, è già al lavoro per la prossima campagna elettorale e sta pensando ad una coalizione politica e civica: il Partito Democratico, il Partito Socialista ma anche alcune liste civiche per presentarsi agli elettori, nella prossima primavera, con una coalizione ampia e solida. Dopo le elezioni provinciali, con ogni probabilità, la campagna elettorale per il Comune di Agropoli entrerà nel vivo e si comprenderanno le reali intenzioni dei tre protagonisti: Franco Alfieri, Costabile Spinelli ed Adamo Coppola.

