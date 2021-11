CAVA DE’ TIRRENI. CITTADINANZA ONORARIA PER IL MILITE IGNOTO

“Degno figlio di una stirpe prode e di una millenaria civiltà, resistette inflessibile nelle trincee più contese, prodigò il suo coraggio nelle più cruente battaglie e cadde combattendo senz’altro premio sperare che la vittoria e la grandezza della patria”.

Questa la motivazione con la quale il 4 novembre, il Milite Ignoto fu tumulato presso il sacello dell’Altare della Patria, al Vittoriano.

In occasione del centenario della traslazione del Milite Ignoto all’Altare della Patria (Roma, 4 novembre 1921-2021), il Gruppo delle Medaglie d’Oro al Valor Militare d’Italia, in collaborazione con l’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), ha avviato il progetto “Milite Ignoto, Cittadino d’Italia” per il conferimento della cittadinanza onoraria da parte di tutti i Comuni italiani. Una iniziativa sostenuta anche dal Consiglio Nazionale Permanente delle Associazioni d’Arma, alla quale ha aderito anche la Città di Cava de’ Tirreni.

Giovedì prossimo, alle ore 10, il Consiglio Comunale conferirà la Cittadinanza Onoraria al Milite Ignoto.

Successivamente, in piazza Abbro, sarà deposta una corona d’alloro ed effettuato il solenne alzabandiera, davanti al monumento dei Caduti di tutte le guerre.

“Un grande atto simbolico – afferma il Sindaco Vincenzo Servalli – per rinnovare il senso di unità del nostro Popolo che si raccoglie e si riconosce, ancora oggi, nel gesto di quella madre che scelse tra 11 bare di militari italiani mai identificati, caduti durante il primo conflitto mondiale, colui che divenne il Milite Ignoto. In quel momento la salma di nessuno divenne il figlio di tutta la nazione. Un sentimento ed un valore che deve essere sempre forte, mai sopito, mai scontato e che vede da ottant’anni la pace tra i popoli europei”.

Alla cerimonia parteciperanno Autorità civili, militari e religiose, una rappresentanza delle Associazioni combattentistiche e delle scuole.