PROVINCIA DI SALERNO. LE STRATEGIE DEL PD PER PORTARE UN SALERNITANO ALLA VICE PRESIDENZA

Basta uomini della Provincia, soprattutto del Cilento. Basta con i delfini di questo o quel sindaco della parte meridionale della Provincia di Salerno, è arrivato il momento di portare un salernitano, eletto nel Comune di Salerno, alla Vice Presidenza della Provincia. E’ questo l’obiettivo del Partito Democratico che, prima di celebrare il congresso provinciale, dovrà mettere a punto e presentare la lista per le elezioni provinciali del prossimo 18 Dicembre. Bisogna spostare l’asse sulla città capoluogo, anche perchè – circostanza da non sottovalutare – tutti i consiglieri eletti nella lista dei Progressisti sono rimasti senza un ruolo importante, nonostante l’enorme contributo elettorale portato alla vittoria finale di Vincenzo Napoli. Ed allora anche Palazzo Sant’Agostino, che non è certo la Provincia ante Riforma Delrio, puo’ essere utile per accontentare le richieste di tanti aspiranti assessori comunali, rimasti con l’amaro in bocca dopo la composizione della Giunta Napoli-Bis.

