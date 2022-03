AGROPOLI, COMUNALI 2022. SPUNTA IL NOME DEL MEDICO EMIDIO CIANCIOLA

Emidio Cianciola, giovane e noto medico in servizio all’Ospedale di Sapri, nome molto conosciuto e stimato nella città di Agropoli, potrebbe essere la vera grande novità per le prossime elezioni comunali della Primavera del 2022. Cianciola, candidato sindaco che potrebbe ottenere il sostegno dell’ex Primo Cittadino Franco Alfieri, per il momento resta in attesa delle mosse all’interno della coalizione che sostiene l’attuale sindaco Adamo Coppola che, dopo i dubbi del Partito Socialista Italiano, potrebbe, suo malgrado, anche registrare altre perplessità di forze politiche e liste civiche. L’aria che si respira nel Comune di Agropoli è molto tesa, soprattutto negli ultimi giorni perchè da un momento all’altro il nome di Emidio Cianciola potrebbe entrare, di prepotenza, nella vita politica del centro del Cilento.

