AGROPOLI. NOMINATO IL NUOVO COMANDANTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE

Sergio Cauceglia è il nuovo comandante della Polizia Municipale di Agropoli. Questa mattina il sindaco Adamo Coppola ha firmato il decreto che assegna l’importante incarico e la promozione al grado di Maggiore. Residente ad Agropoli, Cauceglia veste la divisa dei vigili urbani da oltre 25 anni durante i quali la sua attività si è concentrata principalmente al contrasto degli abusi edilizi e alla tutela ambientale. Questa lo ha portato a scovare sul territorio oltre cento abusi edilizi, con la consequenziale emissione di ordinanze di demolizione da parte degli uffici preposti. Si è distinto altresì, nell’ultimo quinquennio, anche nella difesa in giudizio dell’Ente, avverso i ricorsi per violazioni al Codice della Strada ed altri illeciti amministrativi. Vanta due lauree, una in Scienze Politiche e sociali, ottenuta con 110 e lode e l’altra, magistrale, in Giurisprudenza, con votazione 110/110. Nell’ottobre 2012, ha conseguito l’abilitazione all’attività forense presso la Corte d’Appello di Salerno. Al nuovo comandante va un grosso in bocca al lupo da parte del sindaco e dell’intera Amministrazione comunale.

